Москва, 18 января, 2025, 19:07 — ИА Регнум. Водительские удостоверения, указанный срок действия которых истёк в период с 1 января по 31 декабря 2022 года, в 2025 году становятся недействительными, сообщили в субботу, 18 января, в пресс-центре МВД.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Права, срок действия которых заканчивался в указанный период, были автоматически продлены на три года, по истечении этого времени их нужно заменить, рассказала ТАСС пресс-служба.

«Водительские удостоверения, у которых в графе 4b указана дата окончания срока действия с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, считаются действительными на всей территории РФ в течение трёх лет с этой даты», — сказано в сообщении.

Для получения нового удостоверения водителям нужно пройти медкомиссию, заплатить пошлину и прийти в ГАИ. Ранее введённое автоматическое продление действует только на территории России, добавили в МВД.

Наказание за езду с недействительными правами — штраф до 15 тыс. рублей и отстранение от управления автомобилем до восстановления прав, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в декабре пресс-служба МВД сообщила, что водительские права, срок действия которых заканчивается в 2024 или 2025 годах, автоматически продлят на три года. Отмечалось, что автоматическое продление позволит миллионам водителей продолжать управлять транспортными средствами.

Норма распространяется как на граждан, которые водят автомобиль в личных целях, так и на тех, кто работает за рулём. В обязательном порядке права подлежат замене в случаях, если у владельца изменились персональные данные или удостоверение пришло в негодность и сведения в нём не определяются.