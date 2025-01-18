Вашингтон, 18 января, 2025, 18:48 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск опубликовал на своей странице в соцсети X лозунг кандидата в канцлеры ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алисы Вайдель.

Global Look Press/IMAGO/Lenthe-Medien/Röhe

«Сделаем Европу вновь великой!» — указал он в публикации.

Данный лозунг является адаптацией известного слогана избранного президента США Дональда Трампа «Make America great again!» («Сделаем Америку снова великой!»). Вайдель использует его в рамках своей предвыборной кампании.

Как передавало ИА Регнум, в декабре прошлого года Маск заявил, что только партия «Альтернатива для Германии» способна спасти немецкий народ. Вайдель оставила бизнесмену комментарий, в котором указала, что он совершенно прав.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц также оценил слова Маска, заявив, что не согласен с его мнением. В ответ на это мультимиллиардер назвал немецкого канцлера «некомпетентным дураком» и призвал уйти в отставку, а 31 декабря 2024 года вновь высмеял Шольца в соцсетях.

9 января Маск и Вайдель провели совместный стрим. Глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков назвал этот стрим мощным ударом по немецким политикам.

11 января съезд партии АдГ официально утвердил Вайдель в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ.