Москва, 18 января, 2025, 18:53 — ИА Регнум. За подписанием соглашения о «столетнем партнёрстве» между Британией и Украиной просматривается давнее стремление Лондона закрепиться в Азово-Черноморском бассейне, заявила в субботу, 18 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Global Look Press/Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency

Соглашение было подписано с большой помпой, но в действительности оно является пиар-акции агонизирующего киевского режима, который готов продать страну или сделать её британской колонией, сказала Захарова.

«Хотели бы предупредить мечтателей на Банковой и Даунинг-стрит, что ни Украине, ни Великобритании нет места для сотрудничества в Азовском море. После воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией в сентябре 2022 года Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. Любые притязания на эту акваторию являются грубым вмешательством во внутренние дела нашей страны и будут жёстко пресекаться», — цитирует своего представителя официальный сайт МИД.

Как передавало ИА Регнум, 16 января премьер-министр Британии Кир Стармер и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали соглашение о партнёрстве Украины и Великобритании сроком на 100 лет. Лондон обязался расширить программу подготовки украинских военных, также страны выразили намерение развивать сотрудничество в сфере дальнобойного вооружения. Кроме того, они договорились об «установлении партнёрства в области морской безопасности, в том числе с целью укрепления безопасности Балтийского, Чёрного и Азовского морей».

В Кремле негативно восприняли пункты соглашения о столетнем партнёрстве между Украиной и Великобританией, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Продвижение военной инфраструктуры Британии к российским границам беспокоит Москву, отметил он.

«100-летний договор» — это художественный приём, в основе которого — попытка антитрамповской коалиции превратить Украину в инструмент достижения целей глобалистов в современных процессах и закрепить договор о продолжении войны под протекторатом Лондона, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Денис Давыдов.