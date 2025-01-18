Москва, 18 января, 2025, 18:41 — ИА Регнум. Младший сержант ВС России Магомед Абдулаев, который практически месяц оборонял блиндаж на передовой, питался снегом и похудел за это время на 24 кг, сообщает 18 января RT.

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В течение восьми дней боец оборонял блиндаж с одним из сослуживцев, после чего на протяжении 21 дня удерживал эту позицию в одиночку. Военнослужащий находился на передовой в 200 м от позиции ВСУ. В это время он передавал российским бойцам информацию о передвижениях противника и применении украинскими формированиями тяжёлого оружия.

Сослуживцы не могли передать ему еду на дроне, из-за чего боец был вынужден есть снег и пить дождевую воду. В результате за 29 дней обороны блиндажа военнослужащий похудел на 24 кг.

Как передавало ИА Регнум, Абдулаев подобрал упавший российский беспилотник, чтобы он не достался украинским военным. На данный момент он проходит лечение и справляется с последствиями обморожения конечностей.

Ранее военнослужащий ВС России рассказал о подвиге сослуживца с позывным Кучер, который с перебитой рукой 12 дней в одиночку удерживал опорный пункт под Курахово Донецкой Народной Республики. Российский военный потерял много крови, однако после того, как был отдан приказ отойти, он смог пробраться по простреливаемой противником дороге.

Российский разведчик Закарья Алиев вместе с сослуживцами в октябре 2024 года занял опорный пункт противника, после чего украинские боевики открыли по ним шквальный огонь. Российские военные перестали выходить с ними на связь, так как сочли группу погибшей.