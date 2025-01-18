Мадрид, 18 января, 2025, 18:47 — ИА Регнум. Несколько десятков человек пострадали в результате падения кресельного подъёмника на горнолыжном курорте Астун в Испании, сообщила 18 января испанская газета El País.

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Он рухнул с высоты 15 метров. Журналисты отмечают, что по меньшей мере 17 пострадавших получили серьёзные травмы. Информация о погибших не поступала. Спасательные работы продолжаются.

Для этого привлекли пять вертолётов, несколько пожарных машин и автомобилей скорой помощи. Кроме того, в состояние полной готовности приведены все ближайшие медицинские учреждения.

Точная причина инцидента пока не известна. Вместе с тем, по некоторым предположениям, механизм мог выйти из строя вследствие проблем с тросом.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января 2024 года на горнолыжном курорте в австрийском Тироле четыре человека пострадали в результате падения кабины канатной дороги. Инцидент произошёл на курорте Хохотц. Причиной происшествия стало падение дерева на трос подъемника.

12 января 2024 года на горнолыжном курорте в Челябинской области шестилетний мальчик едва не погиб на подъёмнике. Механизм фуникулёра затянул шарф и руку ребёнка.

В том же месяце три человека пострадали в результате инцидента, вызванного поломкой подъёмника на горнолыжном курорте в подмосковной Яхроме. Они упали на землю во время остановки фуникулёра.