Подъёмник с людьми обрушился на курорте Астун в Испании, есть пострадавшие
Десятки людей пострадали при падении подъёмника на курорте Астун в Испании
Мадрид, 18 января, 2025, 18:47 — ИА Регнум. Несколько десятков человек пострадали в результате падения кресельного подъёмника на горнолыжном курорте Астун в Испании, сообщила 18 января испанская газета El País.
Он рухнул с высоты 15 метров. Журналисты отмечают, что по меньшей мере 17 пострадавших получили серьёзные травмы. Информация о погибших не поступала. Спасательные работы продолжаются.
Для этого привлекли пять вертолётов, несколько пожарных машин и автомобилей скорой помощи. Кроме того, в состояние полной готовности приведены все ближайшие медицинские учреждения.
Точная причина инцидента пока не известна. Вместе с тем, по некоторым предположениям, механизм мог выйти из строя вследствие проблем с тросом.
Как сообщало ИА Регнум, 9 января 2024 года на горнолыжном курорте в австрийском Тироле четыре человека пострадали в результате падения кабины канатной дороги. Инцидент произошёл на курорте Хохотц. Причиной происшествия стало падение дерева на трос подъемника.
12 января 2024 года на горнолыжном курорте в Челябинской области шестилетний мальчик едва не погиб на подъёмнике. Механизм фуникулёра затянул шарф и руку ребёнка.
В том же месяце три человека пострадали в результате инцидента, вызванного поломкой подъёмника на горнолыжном курорте в подмосковной Яхроме. Они упали на землю во время остановки фуникулёра.