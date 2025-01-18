Киев, 18 января, 2025, 18:30 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский проявляет двуличие в вопросе мобилизации 18-летних на Украине. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своём Telegram-канале.

ИА Регнум

15 января «24 канал» со ссылкой на Верховную раду сообщил, что Зеленский подписал закон, согласно которому юноши в возрасте 17 лет обязаны встать на воинский учёт.

«Двуличность Зеленского: мы не будем призывать 18-летних, но 17-летние должны встать на воинский учёт под угрозой штрафа», — отметил Дубинский.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2024 года киевский режим ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.

Ранее Дубинский заявлял, что украинцы «снесут» Зеленского, если тот решится снизить мобилизационный возраст в стране до 18 лет. При этом, по его словам, сотрудников военкоматов будут убивать для защиты сыновей.

Украинские СМИ ежедневно информируют о насильственной мобилизации в ВСУ на улицах и в транспорте, попытках граждан призывного возраста покинуть территорию страны, а также о сопротивлении действиям военкомов при попытке задержания.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что проводимая Киевом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог нацистского гитлерюгенда.