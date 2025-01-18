Москва, 18 января, 2025, 19:13 — ИА Регнум. Скандальный уход министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок с правительственного заседания является наглядной иллюстрацией того, что правящая коалиция Германии практически развалилась, заявил политолог Владимир Оленченко в разговоре с ИА Регнум.

Ebrahim Noroozi/AP/ATSS

Немецкая газета Bild в субботу, 18 января, сообщила, что Анналена Бербок покинула правительственное заседание после того, как канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал выделение нового пакета помощи Украине. Канцлер пытался удержать Бербок, но она смогла уйти, добавили в газете. Позже министр иностранных дел Германии прокомментировала изданию ZDF разошедшееся в сети фото с заседания, на котором стоит к протянувшему к ней руку канцлеру спиной.

Политолог считает, что ситуация, которая сложилась по итогам правительственного заседания в ФРГ, свидетельствует о том, что германские ведущие партии находятся в серьёзном кризисе. Оленченко полагает, что правящая коалиция, в которую входит партия Шольца СДПГ и партия Бербок Зелёные — разваливается.

«Бербок подвели нервы. Тем более она представитель партии «Зелёные», которая потерпела большое количество неудач на последних выборах в Германии. Глава МИД страны нервничает в связи с отсутствием политических перспектив. И она далеко не всегда понимает ситуацию и реальное положение дел», — рассказал собеседник агентства.

Действия канцлера ФРГ, который пытался либо остановить, либо докричаться до уходящей с правительственного заседания Бербок, эксперта не удивили. По его словам, Шольц не обладает достаточным для лидера страны чувством собственного достоинства.

«Это наблюдается уже давно. С самого начала его канцлерства. Он выслушивал обидные и оскорбительные замечания от украинского посла, потом в его адрес было много нелицеприятных высказываний со стороны членов правящей коалиции, со стороны других депутатов в Бундестаге. Ну и в целом этот его странный стиль поведения, как-то лишён какого-то достоинства и не вызывает уважения», — сообщил специалист.

Оленченко предположил, что если украинцам, членам парламента Германии позволено так общаться с канцлером ФРГ, то как же тогда с ним разговаривают англичане, французы и американцы? По мнению эксперта, Шольц не тот человек, на которого можно положиться, и не тот человек, на которого можно было бы делать ставку.

«Я думаю, что это будет дополнительный аргумент для американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска, который является сторонником избранного президента США Дональда Трампа. Он будет и дальше проталкивать идею о необходимости прихода к власти в ФРГ партии «Альтернатива для Германии». На мой взгляд, он вряд ли упустит этот шанс», — подытожил политолог.

Как передавало ИА Регнум, 18 января появилось сообщение газеты Bild, в котором говорилось, что Анналена Бербок покинула совещание правительства страны после отказа Шольца утвердить план о предоставлении нового пакета помощи киевскому режиму. Издание опубликовало фотографию на которой видно, что Бербок стоит спиной к вытянувшему к ней руку канцлеру ФРГ.

Ранее, 10 января, сообщалось, что Бербок и глава минобороны Германии Борис Писториус начали готовить программу о предоставлении нового транша Киеву в размере 3 млрд евро. Шольц заблокировал этот проект.

Бербок, не называя канцлера лично, заявила, что некоторым политикам важнее «несколько голосов на выборах», чем «обеспечение мира в Европе». Шольц, в свою очередь, объяснил решение ранее утверждённой нормой об ограничении новых государственных заимствований.

Ранее сообщалось, что власти Германии в 2025 году намерены продолжать оказывать Украине экономическую и военную помощь, однако объёмы поддержки сократятся по сравнению с 2024 годом.

14 января Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом. Предполагалось, что стороны обсудят продолжение немецкой военной помощи Киеву, а также проведут переговоры об инвестициях ФРГ в оружейную промышленность на контролируемой киевским режимом территории.