Волгоград, 18 января, 2025, 18:23 — ИА Регнум. На канализационной насосной станции (КНС) на юге Волгограда зафиксировали незаконный сброс большого объёма нефтепродуктов, сообщила в субботу, 18 января, городская компания «Концессии водоснабжения».

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Нефтепродукты попали в канализационную систему в Красноармейском районе Волгограда. На место прибыли сотрудники полиции и МЧС. Был проведён отбор пробы стоков. Специалисты прорабатывали решение по откачке нефтепродуктов из системы.

«Станция в настоящий момент функционирует в штатном режиме. На КНС проводятся все необходимые замеры уровня загазованности. По словам специалистов, все показатели находятся в норме — персонал продолжает работу в штатном режиме. Угрозы сотрудникам КНС и жителям соседних домов нет, система вентиляции работает стабильно», — отметила пресс-служба компании.

Слив отходов промышленного производства в бытовую канализацию законодательно запрещён, напомнили представители «Концессии водоснабжения».

Позднее в компании сообщили, что КНС вернулась к штатному режиму работы. Нефтепродукты, попавшие в стоки, перекачали на очистные сооружения. Сотрудники компании и правоохранители осматривают колодцы, чтобы определить место несанкционированного слива, отмечается в публикации.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение во время шторма в Керченском проливе. Произошёл разлив нефтепродуктов.

По поручению президента Владимира Путина был сформирован федеральный оперштаб по ликвидации последствий аварии. Сотрудники МЧС и волонтёры работают над очисткой берегов в Крыму и Краснодарском крае. Основную часть мазута собрали, однако периодически на побережье наблюдаются новые выбросы нефтепродуктов. Путин выразил благодарность волонтёрам за помощь.