Берлин, 18 января, 2025, 18:09 — ИА Регнум. Глава МИД Германии Анналена Бербок прокомментировала фото, на котором она якобы выходит из зала заседания, игнорируя канцлера ФРГ Олафа Шольца, тянущегося к ней рукой. Она сделала это в интервью немецкому изданию ZDF.

TASS /AP Photo/Ebrahim Noroozi

18 января газета Bild заявила, что Бербок покинула совещание правительства страны после отказа Шольца утвердить план о предоставлении нового пакета помощи киевскому режиму. Издание опубликовало фотографию, сделанную в ходе заседания. На кадре видно, что Бербок покидает помещение, а Шольц, вытянув руку, якобы пытается её остановить.

«Для времени, в котором мы живём, более символично то, что выборочные кадры предполагают нечто, чего на самом деле не происходит», — отметила она.

Глава немецкого ведомства уточнила, что она не видела Шольца у себя за спиной, поэтому не отреагировала. Бербок добавила, что на фото она не уходила из зала заседания, а попросту вела беседу с министром ФРГ по особым поручениям Вольфганом Шмидтом.

Как передавало ИА Регнум, ранее Бербок и глава минобороны Германии Борис Писториус начали готовить программу о предоставлении нового транша Киеву в размере 3 млрд евро. Шольц заблокировал этот проект.

Бербок, не называя канцлера лично, заявила, что некоторым политикам важнее «несколько голосов на выборах», чем «обеспечение мира в Европе». Шольц, в свою очередь, объяснил решение ранее утверждённой нормой об ограничении новых государственных заимствований.