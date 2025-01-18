В Минске ответили на критику США выборов в Белоруссии
Глава ЦИК Белоруссии Карпенко: чиновники США натянули на себя корону
Минск, 18 января, 2025, 18:07 — ИА Регнум. Соединённым Штатам Америки никто не давал права оценивать и подвергать сомнению легитимность избираемых в Белоруссии органов власти. Об этом 18 января заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Игорь Карпенко, отвечая на критику предстоящих выборов президента республики со стороны Вашингтона.
Он напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен уже неоднократно повторял, что выборы в Белоруссии не могут быть свободными и справедливыми.
«Сейчас ещё не начались выборы, а он (Блинкен. ― Прим. ред.) прокомментировал, что тоже не признает. Я так понимаю, что люди натянули на себя корону, которую им никто не давал, не давал права давать оценки, подвергать легитимности органы власти, которые избираются в суверенных государствах», — заявил Карпенко в интервью журналисту телеканала СТВ Григорию Азаренку, фрагмент которого опубликовал в Telegram-канале.
Глава ЦИК подчеркнул, что выборы — это суверенное право любого государства и что Белоруссия никогда не позволяла себе подвергать сомнению результаты выборов в других странах, даже если ей что-то не нравилось.
Ранее официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что предстоящие президентские выборы в Белоруссии не могут отражать волю белорусского народа и Вашингтон осуждает «фальшивые выборы».
Как сообщало ИА Регнум, выборы президента Белоруссии состоятся 26 января. ЦИК республики 23 декабря зарегистрировал действующего главу государства Александра Лукашенко в качестве кандидата.
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