Минск, 18 января, 2025, 18:07 — ИА Регнум. Соединённым Штатам Америки никто не давал права оценивать и подвергать сомнению легитимность избираемых в Белоруссии органов власти. Об этом 18 января заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Игорь Карпенко, отвечая на критику предстоящих выборов президента республики со стороны Вашингтона.

Global Look Press/Henadz Zhinkov/XinHua

Он напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен уже неоднократно повторял, что выборы в Белоруссии не могут быть свободными и справедливыми.

«Сейчас ещё не начались выборы, а он (Блинкен. ― Прим. ред.) прокомментировал, что тоже не признает. Я так понимаю, что люди натянули на себя корону, которую им никто не давал, не давал права давать оценки, подвергать легитимности органы власти, которые избираются в суверенных государствах», — заявил Карпенко в интервью журналисту телеканала СТВ Григорию Азаренку, фрагмент которого опубликовал в Telegram-канале.

Глава ЦИК подчеркнул, что выборы — это суверенное право любого государства и что Белоруссия никогда не позволяла себе подвергать сомнению результаты выборов в других странах, даже если ей что-то не нравилось.

Ранее официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что предстоящие президентские выборы в Белоруссии не могут отражать волю белорусского народа и Вашингтон осуждает «фальшивые выборы».

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента Белоруссии состоятся 26 января. ЦИК республики 23 декабря зарегистрировал действующего главу государства Александра Лукашенко в качестве кандидата.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 26 ноября заявил, что западные спецслужбы намереваются дестабилизировать обстановку в Белоруссии перед выборами президента и использовать для этой цели наёмников формирования «полк имени Калиновского».

Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН 7 января выпустил доклад, согласно которому в 2025 году западные страны с целью дестабилизировать ситуацию в Белоруссии будут пытаться создавать военизированные формирования из белорусских мигрантов.

Спикер литовского парламента Саулюс Сквернялис заявил, что президентские выборы, которые пройдут в Белоруссии в январе, будут недействительными. По его словам, это якобы будет фарс, и поэтому нельзя ждать, когда он состоится, а потом принимать какие-то политические решения. Председатель парламента считает, что ничего общего с выборами это иметь не будет.