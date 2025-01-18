Москва, 18 января, 2025, 18:12 — ИА Регнум. По меньшей мере два человека погибли в результате ДТП юго-востоке Москвы, сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на свой источник.

РЕН ТВ

Уточняется, что автомобиль Daewoo Matiz на большой скорости врезался в столб на Юго-Восточной хорде. После этого транспортное средство загорелось.

Ещё один человек пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, в середине октября на Садовом кольце в Москве загорелся винтажный автомобиль. Пассажиры покинули машину и тушили её с помощью огнетушителей. Возгорание было ликвидировано в оперативном порядке, в результате инцидента никто не пострадал.

В конце ноября на шоссе в Москве автомобиль BMW Х5 загорелся во время движения. Это случилось на проспекте Багратиона. Водитель и пассажир успели выбежать из машины.

В начале января при столкновении двух автомобилей в Самарской области два человека, включая ребёнка, погибли и ещё семеро пострадали. Авария произошла в Большеглушицком районе на 103-м км трассы Самара — Большая Глушица.