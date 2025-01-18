Иркутск, 18 января, 2025, 18:01 — ИА Регнум. Легковой автомобиль, пробив витрину, влетел в торговый зал магазина в Иркутске, сообщил 18 января Telegram-канал «112». Момент ДТП попал на видео.

кадр из видео

Инцидент произошёл в микрорайоне Берёзовом. Водитель, по информации канала, был пьян.

«Витрина, а вместе с ней и стеллажи с товаром разлетелись вдребезги. Предварительно, никто не пострадал», — говорится в сообщении.

В случившемся разбирается полиция.

Как сообщало ИА Регнум, 15 января мужчина, угнавший внедорожник на одной из улиц Владивостока, попытался въехать в храм, а затем протаранил автобус и несколько автомобилей, в том числе полицейскую машину. Нарушителя, пытавшегося скрыться, задержали. Им оказался житель Хабаровска, ранее проживавший в Приморье.