Вашингтон, 18 января, 2025, 18:01 — ИА Регнум. Оператор сервиса создания и просмотра видео TikTok заявил 18 января, что прекратит работать в США, если не получит от администрации уходящего главы Белого дома Джо Байдена гарантий неприменения к соцсети мер после принятого решения о запрете сервиса.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Если администрация Байдена не выступит немедленно с чётким заявлением, которое устроит основных поставщиков услуг и гарантирует неисполнение закона, TikTok будет вынужден прекратить работу 19 января», — сказано в официальном заявлении компании.

Согласно принятому накануне закону, китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, должна продать сервис. Соответствующее решение связано с опасениями в сфере национальной безопасности.

Компания потребовала гарантий, что данный закон не приведёт к штрафам для её технологических партнёров. В ином случае соцсеть будет вынуждена прекратить свою работу в США.

В Белом доме ранее заявили, что платформа должна продолжать работать в США, но принадлежать уже американской компании, чтобы тем самым исчезла угроза национальной безопасности.

Как передавало ИА Регнум, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что сам примет решение о будущем TikTok в США. В августе 2020 года, будучи президентом, он пообещал запретить использование этой площадки на территории страны. При этом в июне 2024 года, в период предвыборной кампании, Трамп зарегистрировался в TikTok и выложил первый ролик.