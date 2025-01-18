Вашингтон, 18 января, 2025, 17:56 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее завершить конфликт на Украине и при этом мало интересуется условиями его завершения, заявил бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В интервью японскому телеканалу NHK Болтон назвал такой подход избранного президента США плохой новостью для Киева.

«Трамп хочет завершить войну как можно скорее после вступления в должность, и его не особо волнует, на каких условиях это будет достигнуто. Он просто хочет покончить с этим», — сказал экс-советник.

Как передавало ИА Регнум, 12 января советник избранного президента США Майк Уолтц заявил, что Трамп признаёт нереалистичность идеи «вытеснения» России с бывших территорий Украины, в том числе из Крыма.

Идея о возвращении Украины к границам 2022 года, до начала специальной военной операции России, абсолютно нереалистична, отметил 15 января кандидат на пост госсекретаря США Марк Рубио.

Трамп будет пытаться добиться урегулирования украинского конфликта на максимально выгодных для Киева условиях, но первоочередной задачей является завершение боевых действий, заявил 14 января кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.