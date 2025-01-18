Москва, 18 января, 2025, 17:42 — ИА Регнум. Сборная Норвегии по биатлону очевидным образом применяет допинг, но Международный союз биатлонистов (IBU) закрывает на это глаза. Об этом двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил 18 января изданию «ВсёПроСпорт».

РИА Новости/Дмитрий Донской Дмитрий Васильев

Он прокомментировал высказывание руководителя Норвежской ассоциации биатлона Мортена Дьюпвика, который назвал отстранение российских спортсменов необходимой мерой, направленной на проявление солидарности с Украиной. По словам Васильева, норвежцы употребляют один из бронхорасширяющих препаратов для астматиков.

«Все эти норвежские биатлонисты, которые бегают все в соплях, совершенно очевидно используют препараты. И тут даже не надо гадать и фантазировать, на какой именно — это сальбутамол», — сказал бывший биатлонист.

Он подчеркнул, что норвежцы отделались смехотворными объяснениями — «все всё знали, но прикрывали их».

Норвежские лыжники, отметил он, используют стероиды. На это ясно указывали, к примеру, мощные мышцы олимпийской чемпионки Марит Бьорген. Но в определённый момент правда выйдет наружу, выразил уверенность Васильев.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре Васильев назвал пародией на биатлон международные турниры без участия российских спортсменов. Он добавил, что норвежцы делали всё, чтобы выдворить Россию с соревнований.

В марте 2022 года IBU запретил российской и белорусской сборным участвовать в своих соревнованиях и приостановил членство Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона в организации. В спортивном союзе отметили, что могут пересмотреть решение, если изменятся обстоятельства.