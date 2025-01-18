Москва, 18 января, 2025, 17:45 — ИА Регнум. Ватикан оказывал содействие в возвращении из украинского плена 25 раненых и тяжелобольных российских военнослужащих. Об этом сообщила 18 января уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Telegram-канал Москальковой Татьяны

15 января Министерство обороны России проинформировало, что Москва и Киев провели очередной обмен пленными, передав друг другу по 25 человек.

«Репатриация… состоялась 15 января при непосредственном содействии Святого Престола», — написала Москалькова в своём Telegram-канале.

Сразу после возвращения российских военнослужащих она опубликовала в видеозапись с ними. Бойцы на тот момент времени находились на территории Белоруссии.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря уполномоченный по правам человека в РФ обнародовала список на 13 страницах с именами 630 украинских военнопленных, которых Украина отказалась возвращать. Москалькова подчёркивала, что киевский режим продолжает затягивать процесс обмена пленными, несмотря на то, что военные ВСУ находятся в России уже более года.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Украина фактически саботирует процесс обмена военнопленными с Россией. Она обращала внимание, что киевский режим сосредоточился исключительно на обмене военнослужащих тех подразделений, которые в России характеризуются как экстремистские, террористические и националистические.

13 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва продолжает обсуждать вопросы обмена военнопленными. По его словам, для России важна жизнь каждого бойца, который попал в плен.