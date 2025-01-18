Москва, 18 января, 2025, 17:31 — ИА Регнум. Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Деян Станкович временно покинул сборы команды, которые проходят в Турции. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе столичного клуба.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Станкович по семейным обстоятельствам временно покинул сбор команды», ― процитировал «Матч ТВ» главу пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова.

Он уточнил, что оставшиеся тренировки проведут помощники главного тренера. Станкович присоединится к команде позднее, добавил Зеленов.

«Спартак» проводит первый тренировочный сбор в турецком Белеке. В рамках первого сбора команда проведёт один товарищеский матч против новороссийского «Черноморца». Встреча, запланированная на 20 января, пройдёт в закрытом режиме.

Как сообщало ИА Регнум, 14 апреля «Спартак» сообщил об увольнении главного тренера Гильермо Абаскаля, который возглавлял команду с июня 2022 года. В последнем матче под его руководством команда с минимальным счётом (0:1) проиграла «Сочи» на выезде. Тогда же стало известно, что новым главным тренером московского «Спартака» станет Деян Станкович. Соглашение с 45-летним сербским специалистом, который возглавлял венгерский «Ференцварош», подписали на два года.

Испанский функционер Франсис Кахигао 3 января приступил к обязанностям спортивного директора московского футбольного клуба «Спартак». 55-летний Кахигао — уроженец Лондона, воспитанник английского «Арсенала». Он выступал в качестве полузащитника молодёжной команды, а также играл за вторую команду «Барселоны» и молодёжную сборную Испании.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Мир ― Российской премьер-лиги после «Краснодара» и «Зенита». У команды 37 очков после 18 туров.