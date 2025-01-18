Вашингтон, 18 января, 2025, 17:37 — ИА Регнум. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предрёк вымирание человечества, если люди перестанут заводить детей.

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«Если мы перестанем рожать детей, человечества больше не будет», — написал Маск в соцсети Х в ответ на исследование, представленное в журнале Lancet.

Согласно исследованию, к концу столетия человечество ждёт резкое снижение коэффициента фертильности. Эта проблема может коснуться всех стран мира.

Как передавало ИА Регнум, американский бизнесмен также утверждал, что демографический коллапс в странах Евросоюза неизбежен. К такому выводу он пришёл на основе данных о рождаемости.

Так, в 2022 году в странах ЕС родилось 3,88 млн детей, и это рекордно низкий показатель для объединения. Американский бизнесмен пояснил, что если не принять меры по улучшению демографической ситуации, то с лица Земли могут исчезнуть многие страны.

Бизнесмен приводил в пример Японию, где, по его мнению, власти понимают значимость проблемы и стараются улучшить ситуацию. Так, в Токио собираются запустить специальное приложение для знакомств. Работа над проектом ведётся в рамках мер правительства по повышению рождаемости в стране.