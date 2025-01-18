Руза, Московская область, 18 января, 2025, 17:28 — ИА Регнум. Заместитель главы подмосковного городского округа Руза задержана по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила в субботу, 18 января, пресс-служба управления СК по региону.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Подозреваемая получила от представителя коммерческой организации не менее 325 тыс. рублей за подписание актов выполненных работ и акта ввода в эксплуатацию очистных сооружений, в действительности эти работы не выполнялись, сказано в сообщении.

«Предварительно установлено, что 14 января 2025 года подозреваемая, являясь должностным лицом, лично получила от представителя коммерческой организации взятку за подписание актов выполненных работ и акта ввода в эксплуатацию локально-очистных сооружений в дер. Лихачево г. о. (городского округа. — Прим. ред.) Руза без фактического выполнения», — отметила пресс-служба.

В ближайшее время задержанной предъявят обвинение, заявили в СК. «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы сообщило, что чиновницу отправили под домашний арест.

Как передавало ИА Регнум, ранее в январе суд отправил в СИЗО заместителя главы Городищенского района Волгоградской области Анатолия Торгашина. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, Торгашин получил взятку от подрядной организации, занимающейся благоустройством площади Павших Борцов в посёлке Городище. Проект в установленные сроки реализован не был.

В декабре 2024 года бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов был арестован на два месяца по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, Любимов получил взятку за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом.