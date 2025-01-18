Берлин, 18 января, 2025, 17:16 — ИА Регнум. Странам Запада не стоит раскрывать некоторые гарантии безопасности, которые могут быть предоставлены Украине после возможного прекращения огня. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

Известия/Тарас Петренко

«Этот вопрос будет обсуждаться, когда придёт время. Мы являемся крупнейшим партнером НАТО в Европе. Очевидно, что нам придётся сыграть свою роль и взять на себя ответственность. Главный вопрос при этом, как обеспечить такой уровень безопасности для Украины» — ответил он на вопрос, касательно гарантий безопасности для Киева.

При этом Писториус уточнил, что нельзя выносить на публику все гарантии безопасности, которые могут быть предоставлены Украине, потому что Россия может использовать эту информацию на потенциальных мирных переговорах в свою пользу.

Как передавало ИА Регнум, 12 января советник действующего президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что соглашение по Украине должно предусматривать гарантии безопасности для недопущения повторного конфликта. Идеалом он назвал самостоятельное принятие решений Киевом по вопросам территории государства.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин отметил, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов вхождения в НАТО. Также для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, подчёркивал Путин.