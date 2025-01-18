* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 18 января, 2025, 17:14 — ИА Регнум. Стоимость арестованной недвижимости рэпера Алишера Моргенштерна (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) составляет около 74 млн рублей. Об этом сообщил 18 января Telegram-канал Mash.

РИА Новости/Екатерина Чеснокова

По данным канала, суд наложил арест на загородный дом музыканта в подмосковной деревне Леоново стоимостью 31 млн рублей, гараж стоимостью 1,2 млн рублей и участок площадью около одного гектара стоимостью 16,5 млн рублей.

С февраля 2022 года в доме никто не живёт, там находится только охрана.

Кроме того, арестованы три нежилых помещения в комплексе «Александрия» на Бакунинской улице в Москве общей площадью 161 кв. м. Их стоимость оценивается по меньшей мере в 25 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 18 января суд наложил арест на имущество Моргенштерна в рамках уголовного дела. Ранее СК России предъявил рэперу обвинение в нарушении закона об иноагентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). По словам адвоката, рэпер вину не признаёт.

В список иноагентов Моргенштерн попал в мае 2022 года. За полгода до этого рэпер покинул Россию, поводом стали обвинения в продаже наркотиков через интернет. В ноябре 2023 года суд оштрафовал музыканта на 40 тыс. рублей за непредоставление иноагентом сведений, требуемых по закону. В июне того же года ему назначили штраф в размере 40 тыс. рублей за неуказание в соцсетях статуса иноагента.