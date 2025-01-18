Сана, 18 января, 2025, 19:56 — ИА Регнум. Мятежники из йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли удар с применением баллистической ракеты по зданию министерства обороны Израиля в Тель-Авиве. Об этом заявил 18 января военный представитель организации Яхья Сариа.

By Ori Здание минобороны Израиля

«Провели боевую операцию… с помощью баллистической ракеты «Зульфикар», — сказал он в эфире телеканала Al Masirah.

Сариа уточнил, что цель находилась в районе Яффы. По словам представителя хуситов, израильские силы противоракетной обороны (ПРО) не смогли перехватить ракету. Он добавил, что здание удалось поразить «с высокой точностью».

Как сообщало ИА Регнум, 3 января движение «Ансар Аллах» проинформировало о нанесении ракетного удара по электростанции в Израиле. Атаке подвергся объект, который находился восточнее Тель-Авива. Помимо этого, хуситы заявили о применении беспилотников для удара по «военной цели», которая располагалась в указанном населённом пункте.

6 января Яхья Сариа заявил, что хуситы атаковали двумя крылатыми ракетами и четырьмя беспилотниками американский авианосец USS Harry Truman в Красном море. Он утверждал, что этими действиями «Ансар Аллах» сорвала подготовку США к нанесению крупномасштабного авиаудара по Йемену.

Позже хуситы объявили о проведении ещё двух операций по нанесению ударов дронами по военному объекту в Яффе, а также по «жизненно важному израильскому объекту» в городе Ашкелоне.