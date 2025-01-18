Москва, 18 января, 2025, 17:03 — ИА Регнум. У Москвы вызывает сожаление тот факт, что в годовщину Победы в Великой Отечественной войне Лондон клянётся в столетней поддержке украинским последователям пособников нацистов, которых разгромили в 1945 году. Об этом 18 января заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя подписанное Великобританией и Украиной соглашение о партнёрстве сроком на 100 лет.

Global Look Press/Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency

«И тем не менее печально, что в год 80-летия Победы над нацизмом во Второй мировой войне руководство Великобритании, нашего тогдашнего союзника, клянётся в вековой поддержке укробандеровских неонацистов. Надеемся, что хоть кто-то в Лондоне испытывает по этому поводу чувство стыда», ― говорится в заявлении дипломата на сайте внешнеполитического ведомства.

Представитель МИД подчеркнула, что для Москвы соглашение Лондона и Киева является ничтожным. РФ рассматривает его в качестве очередной пиар-акции агонизирующего киевского режима, который готов подписать купчую о продаже страны или сделать её новой британской колонией, указала Захарова.

По её словам, пункт соглашения о партнёрстве Украины и Британии с целью «укрепления безопасности» Азовского моря подтверждает давнее стремление Соединённого Королевства закрепиться в Азово-Черноморском бассейне. Представитель МИД напомнила, что Азовское море является внутренним для России и любые притязания на эту акваторию станут грубым вмешательством во внутренние дела России и будут жёстко пресекаться.

В случае падения диктатуры киевского режима Владимира Зеленского или отставки премьер-министра Британии Кира Стармера вряд ли кто-то вспомнит об этом соглашении, уверена Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января Стармер и Зеленский подписали соглашение о партнёрстве Украины и Великобритании сроком на 100 лет. Лондон обязался расширить программу подготовки украинских военных, также страны выразили намерение развивать сотрудничество в сфере дальнобойного вооружения.

В Кремле негативно восприняли пункты соглашения о столетнем партнёрстве между Украиной и Великобританией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продвижение военной инфраструктуры Лондона к российским границам беспокоит Москву.

Обозреватель ИА Регнум Денис Давыдов отметил, что «столетний договор» — это художественный приём, в основе которого лежит попытка антитрамповской коалиции превратить Украину в инструмент достижения целей глобалистов в современных процессах и закрепить договор о продолжении войны под протекторатом Лондона.