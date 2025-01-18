Будапешт, 18 января, 2025, 17:00 — ИА Регнум. Венгрия и Сербия считают своей задачей обеспечить безопасность газопровода «Турецкий поток», по которому российский газ поступает в Европу, заявил 18 января венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Он напомнил, что с 1 января Украина прекратила транзит газа из России в страны Центральной и Восточной Европы. На фоне этого «Турецкий поток» остался единственным газопроводом, который напрямую снабжает регион российским топливом.

«Теперь наша задача — защитить трубопровод, который проходит через Сербию в Венгрию», — сказал Орбан, находящийся в Белграде на переговорах с президентом Сербии Александаром Вучичем, ключевой темой которых стали проблемы энергетики.

11 января украинские подразделения пытались атаковать станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». При падении осколков дрона оказались незначительно повреждены здание и оборудование газоизмерительной станции. Оборудование станции восстановили.

Независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов в беседе с ИА Регнум заявил, что атака на объекты, связанные с «Турецким потоком», наносит огромный ущерб Турции и Евросоюзу. Целью таких действий может быть желание киевского режима повлиять на страны ЕС, которые отказываются помогать Киеву, отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Европе остаются государства, которые заинтересованы в получении российского газа. Поставки такого газа могут делать народное хозяйство и экономику этих стран более конкурентоспособными, отметил официальный спикер Кремля.