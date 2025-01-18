Москва, 18 января, 2025, 16:52 — ИА Регнум. В преддверии праздника Богоявления (Крещения) Господня 37 московских церквей и храмов дополнительно обеспечили питьевой водой. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков. По его словам, для каждого объекта подбиралось индивидуальное решение.

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«Специалисты комплекса городского хозяйства традиционно в преддверии праздника организовали временное водоснабжение 37 церквей и храмовых комплексов. Работы проводились по предварительным заявкам и в настоящее время выполнены в полном объеме», — отметил Бирюков.

Для 11 сооружений временное водоснабжение организовано с помощью байпасов — временных трубопроводов, проложенных на поверхности. «На 26 объектов, где отсутствовала техническая возможность для прокладки таких конструкций, вода заранее доставляется в автоцистернах», — пояснил он.

В ночь с 18 на 19 января возле всех храмов, церквей и монастырей будут дежурить наряды спасателей и пожарных, напомнил Пётр Бирюков. Приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности крещенских купаний, которые в этом году пройдут на 42 специально обустроенных площадках.