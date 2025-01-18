Берлин, 18 января, 2025, 16:43 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок покинула совещание правительства страны после отказа канцлера Олафа Шольца утвердить план о предоставлении нового пакета помощи киевскому режиму, сообщила газета Bild в субботу, 18 января.

ТАСС/AP Photo/Ebrahim Noroozi

Издание опубликовало фотографию, сделанную в ходе заседания. На кадре видно, что Бербок покидает помещение, а Шольц, вытянув руку, пытается её остановить.

«Ясно одно: атмосфера между ними явно паршивая», — отметили авторы.

Как передавало ИА Регнум, ранее Бербок и глава минобороны Германии Борис Писториус начали готовить программу о предоставлении нового транша Киеву в размере 3 млрд евро. Шольц заблокировал этот проект.

Бербок, не называя канцлера лично, заявила, что некоторым политикам важнее «несколько голосов на выборах», чем «обеспечение мира в Европе». Шольц, в свою очередь, объяснил решение ранее утверждённой нормой об ограничении новых государственных заимствований.

Ранее сообщалось, что власти Германии в 2025 году намерены продолжать оказывать Украине экономическую и военную помощь, однако объёмы поддержки сократятся по сравнению с 2024 годом.

14 января Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом. Предполагалось, что стороны обсудят продолжение немецкой военной помощи Киеву, а также проведут переговоры об инвестициях ФРГ в оружейную промышленность на контролируемой киевским режимом территории.