Вашингтон, 18 января, 2025, 16:42 — ИА Регнум. Британского принца Гарри могут депортировать из США в течение нескольких месяцев после вступления в должность избранного президента страны Дональда Трампа. Об этом заявил директор Центра свободы имени Маргарет Тэтчер при аналитическом центре Heritage Foundation Нил Гардинер газете The Daily Express 18 января.

Evan Agostini/AP/TASS Принц Гарри

Организация с 2023 года пытается добиться раскрытия информации о том, признался ли принц в своём заявлении на получение визы, что имеет опыт приёма наркотиков. С этой целью центр обращался в суд, но в сентябре 2024 года иск был отклонён.

«По мнению Гардинера, Дональд Трамп воспользуется своими исполнительными полномочиями, чтобы отменить это решение и опубликовать документы», — говорится в интервью.

Приход Трампа к власти может означать «серьёзный прорыв» в этом деле и последующую высылку герцога Сассекского Гарри из Соединённых Штатов в течение нескольких месяцев, пояснил Гардинер.

Ранее в своих мемуарах «Запасной» (Spare) Гарри рассказал, что употреблял запрещённые вещества. Согласно американским законам, сокрытие этих сведений может быть основанием для отказа в визе.

Как сообщало ИА Регнум, о том, что над Гарри нависла угроза депортации, Гардинер заявлял в ноябре 2024 года после победы Трампа на президентских выборах. С 2016 года между республиканцем и британским принцем идёт вражда. Её началом послужил обмен грубостями между Трампом и супругой Гарри Меган Маркл.

В марте 2020 года Трамп, в первый раз занимавший пост президента США, отказался содержать за счёт государства охрану Гарри и Меган, которые перебрались из Великобритании сначала в Канаду, а затем в Соединённые Штаты.