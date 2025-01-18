Москва, 18 января, 2025, 16:23 — ИА Регнум. Мошенники начали использовать в мессенджере Telegram новую схему для получения доступа к аккаунтам пользователей, сообщила в субботу, 18 января, пресс-служба управления МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Пользователь получает от одного из внесённых в список контактов, который на протяжении длительного времени не был онлайн, ссылку, которая ведёт на фишинговый ресурс, сказано в сообщении в Telegram-канале управления.

«Пользователю мессенджера Telegram от знакомого контакта, который давно не был онлайн, приходит сообщение с просьбой проголосовать за кого-либо. Ссылка для «голосования» ведет на фишинговый ресурс, при переходе на который пользователь теряет доступ к своему аккаунту», — отметила пресс-служба.

В МВД призвали граждан сохранять бдительность и не переходить по сомнительным ссылкам.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что в России мошенники начали распространять фальшивые NFT с изображением Лягушонка Пепе, чтобы похищать средства с криптовалютных кошельков пользователей Telegram. Злоумышленники создают фишинговые сайты, на которых обещают бесплатную раздачу NFT, но на этих сайтах установлено вредоносное ПО, которое ворует средства с криптокошельков пользователей.

В МВД ранее сообщили, что одна из самых крупных сумм, переведённых в 2024 году на счета мошенников одним человеком, составила почти 180 млн рублей. Если раньше аферисты похищали у людей деньги со счетов и сбережений, то теперь они координируют действия своих жертв и уговаривают их продавать имущество, брать кредиты и микрозаймы, отмечала пресс-служба ведомства.