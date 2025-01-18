Тегеран, 18 января, 2025, 16:23 — ИА Регнум. Россия и Иран не будут терпеть внешнее вмешательство, о чём свидетельствует подписание ими договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом заявил иранский президент Масуд Пезешкиан.

Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

«Москва и Тегеран не согласны, чтобы кто-то извне определял роль наших стран», — сказал глава государства в эфире «Соловьёв Live».

Он подчеркнул, что РФ и Иран могут проводить самостоятельную политику и вместе развивать в регионе безопасность и экономику. Пезешкиан добавил, что Москва и Терегран не нуждаются в Западе.

Как сообщало ИА Регнум, 17 января Пезешкиан прибыл в Москву с официальным визитом. Он провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Главы государств подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Российский лидер отметил, что связи между Россией и Ираном являются масштабными и взаимовыгодными. Он добавил, что Москва и Тегеран поддерживают интенсивный политический диалог, также в тесном контакте находятся внешнеполитические ведомства и Советы безопасности обеих стран.

Путин подчеркнул, что подписанное соглашение придаст сотрудничеству стран дополнительный импульс по всем направлениям. Пезешкиан, в свою очередь, выразил уверенность, что договор станет новой прочной главой в отношениях Москвы и Тегерана.