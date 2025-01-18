Санкт-Петербург, 18 января, 2025, 16:13 — ИА Регнум. Автомобиль «Мерседес» рухнул в Обводной канал в Санкт-Петербурге после столкновения с другой иномаркой, погиб один человек. Об этом сообщила 18 января пресс-служба городского управления МВД.

Соцсети

По данным ведомства, в 13:29 у дома 72 по набережной Обводного канала автомобиль «Шкода», которым управлял 37-летний водитель, столкнулся с «Мерседесом». Тот, пробив решётку ограждения, упал в воду.

«По предварительным данным, одну девушку извлекли из салона упавшего в Обводный канал автомобиля», — сообщается в Telegram-канале полиции.

Машину подняли из воды автокраном. По факту произошедшего проводится проверка.

Как сообщало ИА Регнум, рано утром 18 января в Петербурге упал в воду другой автомобиль — в Фонтанку вылетел кроссовер с компанией молодых людей, уходивший от полицейской погони. Правоохранители помогли тонущим выбраться на берег, для этого один из них спустился на лед. Среди спасённых была одна женщина, всех доставили в больницу. Полицейские составили протоколы об административных правонарушениях в отношении водителя, одна из статей касается управления транспортным средством в состоянии опьянения.