Осло, 18 января, 2025, 16:08 — ИА Регнум. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё объявил о завершении карьеры. В соцсети он уточнил, что уйдёт из спорта по окончании текущего сезона.

TASS /Sven Hoppe/dpa

«Последние шесть сезонов я совмещал спорт на топ-уровне с семейной жизнью. Было великолепно, но и сложно. Сейчас я чувствую, что пора ставить в приоритет семью», — написал Бё на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он добавил, что его последним выступлением будет чемпионат мира в норвежском Холменколлене, который пройдёт 20–23 марта.

Йоханнесу Бё 31 год. Он начал заниматься биатлоном в 2010 году в возрасте 17 лет. Первый раз выступил на этапе Кубка мира, когда ему было 19 лет. За свою карьеру спортсмен стал пятикратным олимпийским чемпионом, дважды выигрывал серебро Олимпиад, ещё два раза он завоёвывал бронзу Игр.

На чемпионатах мира Бё 20 раз поднимался на высшую ступень пьедестала, 12 раз ему удавалось выиграть серебро, ещё пять раз он выигрывал бронзовые награды. Также норвежский биатлонист пять раз становился обладателем Кубка мира.

Как передавало ИА Регнум, 7 января пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) объявила, что канадский форвард Алекс Чиассон, являющийся обладателем Кубка Стэнли в составе клуба «Вашингтон Кэпиталз», решил завершить карьеру. В НХЛ он провёл 11 сезонов. На счету 34-летнего хоккеиста 651 матч, в которых он набрал 233 очка (120 шайб + 113 результативных передач).

Портал Team Talk со ссылкой на источники 6 января сообщил, что португальский футболист, форвард саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду, являющийся пятикратным обладателем «Золотого мяча», задумался о завершении спортивной карьеры. Также, по словам СМИ, сейчас 29-летний форвард рассматривает ещё два варианта ― продлить контракт со своей нынешней командой и попросить о её усилении для победы в азиатской Лиге чемпионов или вернуться в Португалию.