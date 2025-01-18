Москва, 18 января, 2025, 16:02 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) за сутки на курском направлении потеряли более 210 бойцов, а также пять боевых бронемашин, проинформировал 18 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены бронетранспортёр, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей, артиллерийское орудие и два миномёта, а также склад боеприпасов и пункт управления БПЛА», — сообщили в Минобороны.

Ранее оборонное ведомство проинформировало, что за две недели ВС России освободили на этом направлении четыре населённых пункта: Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.

Как передавало ИА Регнум, в Курской области в плен российским силам сдалось большое количество военных ВСУ, предпринявших провальную попытку контратаки. Пленные украинские бойцы признались, что командование поставило перед ними задачу установить контроль над селом Большое Солдатское.

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 52 660 бойцов, 304 танка, 231 боевую машину пехоты, 174 бронетранспортёра, 1567 боевых бронированных машин, 1502 автомобиля, 372 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня.