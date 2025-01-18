* — состоит в объединении, признанном в РФ террористическим

Киев, 18 января, 2025, 16:01 — ИА Регнум. Суд признал сына бывшего президента Украины Петра Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим) уклонистом от мобилизации и обязал его выплатить штраф. Это следует из постановления суда.

Максим Никитин/ТАСС Сын Петра Порошенко Алексей Порошенко

Согласно решению суда, 39-летний Алексей Порошенко, который перед началом спецоперации покинул Украину и сейчас проживает вместе с семьёй в Лондоне, за неявку в Печёрский РТЦК для уточнения данных обязан выплатить штраф в размере около 54 тыс. рублей. Уточняется, что, в случае неуплаты, сумма возрастёт до 108 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2024 года киевский режим ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Призывной возраст снизили с 27 до 25 лет.

Сообщения о насильственной мобилизации в ВСУ на улицах и в транспорте в украинской прессе появляются ежедневно. Также сообщается о попытках граждан призывного возраста покинуть территорию страны и о сопротивлении действиям военкомов при попытке задержания.