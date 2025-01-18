Москва, 18 января, 2025, 16:03 — ИА Регнум. Британия с помощью соглашения, заключённого на 100 лет с Украиной, хочет закрепиться в Балтийском, Чёрном и Азовском морях. Об этом заявила 18 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА Регнум

«За этим просматривается давнее стремление Лондона закрепиться в указанных акваториях, особенно в Азово-Черноморском бассейне», — говорится в её комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Она уточнила, что Киеву в этих планах отводится лишь вспомогательная роль. Захарова подчеркнула, что ни Британии, ни Украине нет места для сотрудничества в Азовском море.

По словам официального представителя МИД РФ, подписание указанного соглашения является ничтожным. Кроме того, она отметила, что Россия рассматривает указанный договор как желание киевского режима прорекламировать себя.

Захарова обратила внимание, что любые притязания на указанную акваторию являются грубым вмешательством во внутренние дела РФ. Кроме того, дипломат предупредила, что российская сторона будет жёстко пресекать подобные шаги.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января премьер-министр Британии Кир Стармер и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали соглашение о столетнем партнёрстве Лондона и Киева. В рамках «сделки», которая состоялась в Киеве, Соединённое Королевство расширит программу подготовки украинских военных и продолжит развивать взаимодействие в сфере дальнобойного вооружения.

В документе стороны пообещали, в частности, углублять оборонное сотрудничество, вести Украину в НАТО и прилагать усилия якобы для устранения долгосрочных системных угроз и вызовов морской безопасности в Балтийском, Чёрном и Азовском морях.

Крымский политолог Владимир Джаралла выразил мнение, что Украина согласилась стать колонией Соединённого Королевства после заключения договора о «столетнем партнёрстве». Он добавил, что соглашение необходимо в первую очередь Британии для отвлечения внимания от внутренних проблем и попытки сыграть в игру, которая отличается от действий США.

17 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя договор между Киевом и Лондоном, заявил, что продвижение военной инфраструктуры Британии к российским границам является беспокоящим элементом.