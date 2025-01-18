Вашингтон, 18 января, 2025, 15:57 — ИА Регнум. Перенос церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа заставил тысячи людей изменить планы, отметили в своей публикации в субботу, 18 января, обозреватели издания The Washington Post.

GRAEME SLOAN/EPA/ТАСС

Ранее Трамп подтвердил, что распорядился перенести церемонию инаугурации с лужайки в ротонду Капитолия. Метеорологи прогнозируют, что 20 января в Вашингтоне будет до -7 градусов Цельсия, а вечером — до -12.

«Избранный президент Дональд Трамп в пятницу распорядился впервые за 40 лет провести инаугурацию в закрытом помещении. Неожиданное изменение погоды [застало врасплох] сотни тысяч людей, которые месяцами готовились [к мероприятию]», — отметили авторы.

Некоторые из тех, кто собирался прибыть в Вашингтон, сдают билеты или отменяют поездки, другие рассматривают возможность посмотреть церемонию в одном из баров, сказано в сообщении.

Перенос церемонии стал неожиданностью и для тех, кто должен принимать участие в её подготовке и проведении, включая правоохранителей и госслужащих высокого ранга, отметили авторы. Многие организаторы и участники церемонии узнали о переносе из СМИ, добавили они.

Ранее американские СМИ сообщали, что, согласно программе меропрятия, после принесения Трампом и избранным вице-президентом Джеймсом Дэвидом Вэнсом присяги состоится торжественный парад. Меры безопасности в Вашингтоне будут усилены.

Как передавало ИА Регнум, ранее, 17 января, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что РФ, вероятно, не будет представлена на инаугурации Трампа. Временный поверенный посольства РФ будет присутствовать на церемонии только в том случае, если команда Трампа направит соответствующее приглашение, отметил Ушаков.

В декабре 2024 года стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин не посетит инаугурацию избранного президента США. На мероприятии Китай будет представлять «высокопоставленная делегация».