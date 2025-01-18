Москва, 18 января, 2025, 15:44 — ИА Регнум. Украинское командование отказалось помогать войскам Вооружённых сил Украины при отступлении из населённого пункта Времевка в Донецкой Народной Республике, сообщил 18 января заместитель командира мотострелковой роты группировки войск «Восток» с позывным Маэстро, его слова приводит ТАСС.

Министерство обороны России. Кадр из видео Освобождённая Времевка

«Их просто бросили. И они (командиры. — Прим. ред.) им не отвечали (в радиоэфире. — Прим. ред.), они просто делали запросы, а им никакого ответа от их командиров не было. Более того, у них просто тишина была на тех волнах, на которых они работали», — сказал собеседник агентства.

Также замкомандира рассказал, что украинские подразделения при наступлении ВС РФ во Времевке в основном сбегали. По его словам, численность гарнизона противника на данном участке шла на десятки. Российские бойцы действовали организованно и быстро, заключил Маэстро.

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Как передавало ИА Регнум, военные подразделения группировки войск «Восток» освободили Времевку в ДНР. Кроме того, российские бойцы нанесли поражение механизированной и десантно-штурмовой бригадам противника в районах населённых пунктов Константинополь и Великая Новосёлка в ДНР.

Силы ВС РФ за прошедшую неделю освободили в зоне проведения специальной военной операции восемь населённых пунктов: Шевченко, Терны, Песчаное, Украинку, Нескучное и Славянку в ДНР, а также населённый пункт Калиново Харьковской области.

Ранее боец Вооружённых сил России с позывным Судья рассказал, как 21 день держал блиндаж на передовой в одиночку. Военнослужащий находился на передовой в 200 м от позиции противника.

В это время он передавал российским бойцам информацию о передвижениях противника и применении украинскими формированиями тяжёлого оружия. Благодаря координатам, которые передал Абдулаев, российским силам удалось ликвидировать роту ВСУ.