Белград, 18 января, 2025, 15:29 — ИА Регнум. Действия США и Украины представляют угрозу для всей европейской энергетики. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на переговорах по энергетической безопасности в Белграде.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Виктор Орбан

«В последние дни в сфере энергоснабжения Европы произошли тревожные события. Украинцы перекрыли трубопровод, по которому газ поступал в Венгрию, а американская администрация ввела санкции, которые вызвали рост цен на энергоносители в Европе. Европа стремительно приближается к новому энергетическому кризису», — отметил он.

В переговорах в Белграде также приняли участие президент Сербии Александар Вучич и глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Вучич, в свою очередь, отметил, что положение Сербии и Венгрии является схожим с точки зрения общих вызовов, с которыми в настоящее время сталкиваются обе республики в связи с ситуацией в энергетической сфере, а также с точки зрения того, что оба государства являются важными энергетическими коридорами для Европы. На фоне этого сербский лидер призвал Будапешт к продолжению выстраивания партнёрских и дружественных двусторонних отношений.

Как передавало ИА Регнум, 1 января пресс-служба «Газпрома» сообщила, что Россия прекратила поставки природного газа в страны Европы через территорию Украины из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. В Еврокомиссии заявили о якобы готовности ЕС к такой ситуации.

10 января Вашингтон ввёл санкции в отношении ряда российских нефтяных компаний и физических лиц. В обновлённый санкционный список США также попали несколько операторов авиатопливного бизнеса «Газпром нефти».

В этот же день Вучич заявил, что США потребовали полного вывода российского капитала из «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), более 56% акций которой принадлежит российской стороне. Он добавил, что на вывод российской стороны из компании отведён срок в 45 дней — до 25 февраля.