Махачкала, 18 января, 2025, 15:28 — ИА Регнум. Боец штурмовой роты 136-й бригады Вооружённых сил России Магомед Абдулаев с позывным Судья, который восемь дней держал оборону блиндажа с товарищем и ещё 21 день в одиночку, рассказал, что не мог позволить себе сдаться. В беседе с «Известиями» 18 января он сообщил, что ни на секунду не терял надежду.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам штурмовика, он с сослуживцами шёл от точки назначения несколько дней. Из-за большой опасности прилётов военные ночевали в укрытиях.

«Я ни на секунду надежду не терял, ни на секунду. Один момент был, когда я чуть засомневался, что я сам физически выйти смогу, потому что силы заканчиваются, когда холодно, когда мокро и ты спишь без спальника», — поделился Абдулаев.

Штурмовик признался, что плакал, когда потерял друзей в бою, но во время задания старался сохранять хладнокровие. По словам Абдулаева, он держался до последнего, потому что не хотел подвести сослуживцев и своих командиров.

«Я знал: если сдамся, то, получается, коту под хвост вся наша задача, все мои погибшие друзья. Я не мог себе позволить вот так взять и сдаться и провалить задание», — подчеркнул боец.

Отец военного Абдурахман Абдулаев отметил, что в их семье не принято сдаваться. Супруга бойца Сапият рассказала, что все родственники очень им гордятся. Сам штурмовик после лечения сразу собирается вернуться на передовую.

Как сообщало ИА Регнум, боец Вооружённых сил России с позывным Судья в течение восьми дней оборонял блиндаж с одним из сослуживцев, после чего на протяжении 21 дня удерживал эту позицию в одиночку. Уроженец Дагестана Магомед Абдулаев рассказал, что находился на передовой в 200 м от позиции Вооружённых сил Украины. Он передавал российским бойцам информацию о передвижениях противника и применении украинскими формированиями тяжёлого оружия.

Военный Вооружённых сил России из Кемеровской области с позывным Кузбасс в течение 10 дней был вынужден притворяться мёртвым, чтобы выйти из окружения в приграничье Курской области. Он рассказал, что его группа попала в окружение, товарищи погибли, и он остался один. Проводившие зачистку украинские формирования прошли мимо него в двух-трёх метрах, однако сочли его мёртвым. Кузбасс смог выйти на связь с сослуживцами лишь на девятый день, когда нашёл рацию и пауэрбанк для её зарядки. Получив координаты, он направился к российским позициям.