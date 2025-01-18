Чехов, Московская область, 18 января, 2025, 15:36 — ИА Регнум. Предприниматель Николай Павлинов, согласно ориентировкам ФСБ, возглавлявший преступную группировку в подмосковном Чехове, умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщило 18 января РБК.

СК России

По словам источников, близких к окружению предпринимателя, Павлинов находился в одной из больниц региона и несколько дней назад пережил клиническую смерть. После этого он был в состоянии комы.

В январе 2021 года суд приговорил Павлинова к 17 годам колонии строгого режима за организацию преступного сообщества. Виновными по статье 210 УК РФ были признаны ещё пять человек. Дело касалось хищения федеральных земель. В 2023 году Павлинова освободили по состоянию здоровья.

«У Павлинова был целый букет заболеваний из перечня болезней, препятствующих отбыванию наказания», — пояснил собеседник издания.

По данным следствия, организованная Павлиновым группа занималась махинациями с землёй в Чеховском районе. Это были в том числе участки Минобороны, лесного хозяйства и Росавтодора. Расследованием, начатым в 2017 году, занимались сотрудники военной контрразведки ФСБ России.

Павлинов ранее был совладельцем хоккейного клуба «Витязь» и спонсировал в Чехове многие проекты, в том числе строительство ледового дворца и спорткомплекса, реконструкцию религиозных сооружений.