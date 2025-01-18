Санкт-Петербург, 18 января, 2025, 15:34 — ИА Регнум. Компания молодых людей на кроссовере упала в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге. Видеозапись происшествия опубликовала в своём Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

кадр из видео

В сообщении уточняется, что инцидент произошёл рано утром 18 января. Сотрудники Госавтоинспекции заметили автомобиль, который двигался с превышением скорости, и потребовали водителя остановиться.

Машина продолжила движение, после чего полицейские начали погоню. Водитель попытался скрыться, но потерял управление транспортным средством. Пробив ограждение, автомобиль упал в реку.

Сотрудники правопорядка помогли тонущим выбраться на берег. Для этого один из полицейских, используя страховку, спустился на лед. Молодых людей вытащили с помощью спасательного троса. Среди них была одна женщина.

Спасённых доставили в больницу. Полицейские составили протоколы об административных правонарушениях в отношении водителя. Одна из статей КоАП, по которым были оформлены документы, касается управления транспортным средством в состоянии опьянения. В отношении мужчины проводится проверка.

Как сообщало ИА Регнум, в середине ноября в Санкт-Петербурге легковой автомобиль, в котором находились две женщины, рухнул в Дудергофский канал. Они выбрались из воды самостоятельно. От госпитализации женщины отказались. Спасатели достали автомобиль из канала при помощи автокрана.

18 января 2025 года, машина, в которой находись пять человек, упала в реку на юге Москвы. Это произошло на Нагатинской набережной. По данным Главного управления МВД России по российской столице, никто не пострадал.