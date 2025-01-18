Тегеран, 18 января, 2025, 15:28 — ИА Регнум. Двое судей Верховного суда Ирана были убиты в результате стрельбы в Тегеране, сообщило в пятницу, 18 января, иранское агентство Fars со ссылкой на пресс-службу судебной власти страны.

farsnews. ir

«Сегодня утром вооружённый человек, проникший в Верховный суд, в ходе запланированной акции убил двоих судей, имевших большой опыт в борьбе с преступлениями против национальной безопасности, шпионажем и терроризмом», — сказано в публикации.

По данным агентства, нападавший работал буфетчиком Верховного суда. Он открыл огонь из пистолета, а после убийства двух судей покончил с собой.

В результате нападения судьи Али Разини и Мохаммад Могисе погибли, ещё один судья и телохранитель получили ранения, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года два офицера иранских сил безопасности погибли в результате вооружённого нападения группы террористов в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны. Целью атаки боевиков стал полицейский участок в городе Тафтане.

В июле 2023 года в Иране произошло нападение на участок полиции в городе Захедане в той же провинции. В результате атаки также погибли двое полицейских. При этом сотрудники правоохранительных органов смогли ликвидировать всю группу боевиков, в которую входили четыре человека.