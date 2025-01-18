Москва, 18 января, 2025, 15:16 — ИА Регнум. Россиян предупредили о появлении новой мошеннической схемы в Telegram, связанной с фейковыми голосованиями. Об этом сообщил Telegram-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Пользователю мессенджера Telegram от знакомого контакта, который давно не был онлайн, приходит сообщение с просьбой проголосовать за кого-либо. Ссылка для «голосования» ведёт на фишинговый ресурс, при переходе на который пользователь теряет доступ к своему аккаунту», — указано в публикации.

В ведомстве также призвали пользователей Сети сохранять бдительность и не переходить по сомнительным ссылкам.

Как передавало ИА Регнум, 16 января сообщалось о новом способе мошенничества в Telegram через распространение фальшивых NFT с изображением Лягушонка Пепе. Уточняется, что мошенники создают фишинговые сайты, на которых обещают бесплатную раздачу NFT, в том числе и с Лягушонком Пепе. На данных сайтах установлено вредоносное программное обеспечение, которое ворует средства с криптовалютных кошельков пользователей.

13 января в МВД также сообщили, что мошенники стали активно пользоваться торговыми площадками для реализации новых схем хищения денежных средств пользователей Сети. Преступники под предлогом проведения безопасной сделки направляют фишинговые ссылки через мессенджеры, после чего получают информацию о банковской карте потерпевшего и впоследствии совершают хищения денежных средств с банковского счёта, добавили в ведомстве.