Москва, 18 января, 2025, 15:06 — ИА Регнум. Чемпион в лёгком весе Ислам Махачев пообещал, не меняя тактики, разгромит Ренато Мойкано, который выступит вместо Армана Царукяна в титульном поединке на турнире UFC 311. Об этом российских боец рассказал в интервью пресс-службе UFC.

Kamran Jebreili/AP/ТАСС Ислам Махачев

«Как изменится план на бой? Никак. Я размажу соперника, вот и всё», — сказал Махачев.

Говоря о своей реакции на замену соперника, он заявил, что выходящий на арену гладиатор «никогда не выбирает», с кем сражаться.

Бразильца Мойкано россиянин назвал опасным, но очень предсказуемым бойцом, который «умеет забирать спину». По его словам, Мойкано «хорошо провёл парочку последних боёв» и вызвал уважение тем, что принял предстоящий бой.

«Но я никогда не отдаю свою спину в UFC. Я не хочу давать ему ни одного шанса. Но я уважаю его», — сказал Махачев в эфире ESPN.

Как сообщало ИА Регнум, поединок Махачева и Мойкано возглавит турнир UFC 311 в американском Инглвуде в ночь с 18 на 19 января. Первоначальный соперник чемпиона, армяно-российский боец Царукян снялся с боя из-за травмы.