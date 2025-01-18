Москва, 18 января, 2025, 18:37 — ИА Регнум. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном позволит задействовать практически все сферы взаимодействия между государствами и выйти на новый уровень отношений, заявил эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в разговоре с ИА Регнум.

РИА Новости/Кристина Кормилицына

17 января Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали в Кремле договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Подписание договора стало результатом официального визита президента Ирана в Москву. Путин заявил, что Россия придаёт первостепенное значение укреплению отношений с Ираном, а подписанный договор направлен на углубление сотрудничества и на создание условий для развития отношений между странами.

«За всю историю российско-иранских отношений, многовековую историю, не было документов такого высокого уровня. Теперь практически все сферы взаимодействия между двумя государствами будут задействованы. Для России это также выход к тёплым морям, что экономически очень выгодно», — сообщил востоковед.

По словам специалиста, товарооборот России и Ирана составляет около 4 млрд долларов. Но, после заключения договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, эта сумма может кратно возрасти, уверен эксперт.

«У нас с Турцией товарооборот составляет 60 миллиардов долларов. А Иран — страна намного богаче, нежели Турция. И если потенциал будет полностью задействован, то, в общем-то, Иран откроется совершенно новым образом в глазах россиян», — рассказал Тарасов.

Востоковед добавил, что заключение подобного договора свидетельствует о том, что Иран ведёт движение в сторону Востока и Юга Евразии. Эксперт полагает, что Тегеран взял курс на такие организации, как ШОС и БРИКС, участником которых является. Специалист напомнил, что ранее Иран уже успел заключить договор о торговом партнёрстве с Китаем.

«Специально подчеркиваю, что договор с Россией — это не военный пакт, это не альянс против кого-то. Этот договор не сковывает возможности ни России, ни Ирана развивать сотрудничество на других флангах. В том числе и с Западом. Но, не случайно подписание соглашения было назначено на 17 января. За три дня до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. В принципе, это подписание можно было бы перенести раньше или позже, и ничего бы не изменялось. Но это такой символический акт», — заявил собеседник агентства.

Тарасов не исключил вариант, что подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве Москвы и Тегерана может играть упреждающую роль по развитию негативного сценария на Ближнем Востоке. Специалист напомнил, как в конце декабря 2024 года, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан угрожал Ирану.

«Мы помним, как Салливан призывал президента США Джо Байдена заставить Иран принять условия американской ядерной сделки после якобы поражения Тегерана в Сирии. Либо нанести удары по ядерным объектам исламской республики, но до 20 января, чтобы уничтожить возможности для переговоров будущей администрации Трампа с Ираном», — напомнил востоковед.

Эксперт, комментируя вероятность военного присутствия России на территории Ирана в рамках подписанного договора заявил, что всё будет зависеть от необходимости и конъюнктуры.

«Есть ли необходимость российскому военному присутствию в Иране? Я думаю, что нет. Но дело в том, что по современной коммуникационной линии логистика располагается таким образом, что, как правило, в таких крупных договорах всегда предусматривается её защита. В случае угрозы коммуникации вводятся войска. Вот и всё», — подытожил Тарасов.

Как передавало ИА Регнум, 23 октября Путин провёл встречу с Пезешкианом. Российский лидер заявил, что РФ и Иран ведут активную совместную работу на международной арене и их оценки происходящих в мире событий часто очень близки. Пезешкиан же выразил надежду на подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Россией на предстоящем саммите БРИКС в Казани, однако этого тогда не произошло.

Официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи ранее отмечал, что соглашение затронет вопросы обороны и безопасности. В последние 20–30 лет Москва и Тегеран значительно увеличили объёмы сотрудничества, возникла необходимость обновить документ, заявил он.

Соглашение Москвы и Тегерана не направлено против третьих стран, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. После подписания основного договора следует ожидать и заключения отраслевых двусторонних соглашений, указал Песков.