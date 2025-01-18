Донецк, 18 января, 2025, 15:17 — ИА Регнум. Приблизительно 300 метров осталось преодолеть российским войскам, чтобы полностью блокировать формирования ВСУ в Великой Новосёлке на юге ДНР. Об этом сообщили журналистам в силовых структурах.

Алексей Коновалов/ТАСС

Информацию приводит ТАСС. Указанный посёлок городского типа находится в Волновахском районе региона.

Также уточняется, что после освобождения села Времевка Вооружённые силы РФ продвинулись вглубь обороны противника.

17 января председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отмечал, что до окружения ВСУ в Великой Новосёлке оставалось 2 км. Он подчеркивал, что гарнизон украинских сил в посёлке обречён.

Обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов в своей статье написал, что после того, как ВСУ потеряют контроль над Великой Новосёлкой, они будут вынуждены откатиться на несколько километров западнее, по сути, отступить на территорию Запорожской области. Автор публикации добавил, что Киев уже не сможет изменить ситуацию в свою пользу вследствие катастрофической нехватки резервов.