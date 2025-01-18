Москва, 18 января, 2025, 15:19 — ИА Регнум. Украинские подразделения при наступлении Вооружённых сил России в населённом пункте Времевка Донецкой Народной Республики (ДНР) в основном сбегали, сообщил 18 января заместитель командира мотострелковой роты группировки войск «Восток» с позывным Маэстро, его слова приводит ТАСС.

Министерство обороны России. Кадр из видео

«Противник особо не оборонялся. При стрелковом бое он убегал. Бежал, сдавая позиции», — сказал собеседник агентства.

Маэстро уточнил, что численность гарнизона противника на данном участке шла на десятки. Подразделения ВСУ не понимали, как в населённом пункте оказались российские силы. Военные ВС РФ действовали организованно и быстро, заключил замкомандира.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3942090" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, бойцы подразделения группировки войск «Восток» освободили Времевку в ДНР. Кроме того, российские военные нанесли поражение механизированной и десантно-штурмовой бригадам противника в районах населённых пунктов Константинополь и Великая Новосёлка в ДНР.

Российские штурмовые подразделения зачистили в освобождённом от ВСУ населённом пункте Времевка около 600 зданий. Как отметили в российском оборонном ведомстве, залогом продвижения российских подразделений стали грамотное управление, самоотверженность, а также слаженная работа штурмовых групп, расчётов артиллерии, FPV-дронов и беспилотной авиации.

С начала проведения спецоперации уничтожены 652 самолёта, 283 вертолёта, 40 726 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 658 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 764 орудия полевой артиллерии и миномёта, 30 459 единиц специальной военной автомобильной техники.