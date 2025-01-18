Москва, 18 января, 2025, 15:07 — ИА Регнум. Разведка США перестала считать сверчков и стрессы источником головной боли у американских дипломатов на Кубе и теперь винит в этой боли некое энергетическое оружие, заявила в субботу, 18 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своём Telegram-канале она напомнила, что в 2018 году американская разведка назвала вероятным источником проблемы сверчков из семейства короткохвостых — Anurogryllus Celerinictus, а четырьмя годами позднее — частные стрессы на работе. Теперь выдвинута третья версия, отметила Захарова.

«И вновь главной причиной головной боли у американских дипломатов стало «загадочное оружие, использованное иностранным противником». Независимая группа экспертов, созванная разведывательным сообществом, предположила, что «энергетическое оружие может использовать импульсную электромагнитную энергию, особенно в радиочастотном диапазоне», — написала официальный представитель МИД.

Захарова намекнула, что причиной загадочной боли дипломатов в действительности может быть «похмелье» после употребления «некачественного рома». Она включила в текст соответствующие слова, написанные зачёркнутым шрифтом.

Как передавало ИА Регнум, власти США ранее заявили, что расследуют последствия акустической атаки, которая якобы была совершена в Гаване в 2017 году. Позже они заявили, что те же симптомы появлялись у американских дипломатов и в других странах, включая Францию, а также Швейцарию — в период переговоров в Женеве с представителями России.

США всё ещё не могут назвать причины так называемого «гаванского синдрома», а также тех, кто стоит за этим, рассказал в январе 2022 года госсекретарь Энтони Блинкен.