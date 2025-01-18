Копенгаген, 18 января, 2025, 14:52 — ИА Регнум. Российские силы нанесли удар по расположению живой силы Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Кривом Роге. В результате ликвидировали инструктора из Дании Йеппе Хансена. Об этом 18 января в социальных сетях сообщил его товарищ.

Telegram/Military Media Center

Известно, что Хансен обучал украинских военнослужащих управлению истребителями F-16. По словам друга инструктора, за время своей работы на Украине датчанин помог «сотням» военнослужащих овладеть навыками пилотирования этих истребителей.

«Но сегодня его жизнь трагически оборвалась», — процитировало aif.ru товарища Хансена.

Как передавало ИА Регнум, британская газета The Daily Telegraph 9 января сообщила, что в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области российские бойцы с помощью беспилотника ликвидировали британского наёмника, 34-летнего экс-военного Джейка Уоддингтона. Он более года воевал в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) и был командиром одного из подразделений.

И. о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова 16 декабря сообщила, что в зоне спецоперации ликвидировали почти 6,5 тыс. наёмников, воевавших на стороне украинской армии. По её словам, всего на Украине находятся порядка 15 тыс. наёмников, каждому из которых ежемесячно выплачивается до 7 тыс. долларов. При этом, отметила дипломат, большинство из них воюет не из-за денег, многие из них ― истинные русофобы.