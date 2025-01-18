Вашингтон, 18 января, 2025, 14:42 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее добиться урегулирования украинского конфликта, и конкретные условия его мало волнуют. Об этом заявил бывший советник республиканца по национальной безопасности Джон Болтон в интервью японскому общественному телевидению.

Rod Lamkey — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

«Трамп хочет завершить конфликт как можно скорее после вступления в должность, и его не особо волнует, на каких условиях это будет достигнуто. Он просто хочет покончить с этим вопросом — и для Украины это плохие новости», — отметил он.

Болтон также высказал предположение, что для России якобы выгодно добиться прекращения огня на Украине, определив разграничительные линии, согласно текущей ситуации на фронте. По его словам, со временем по этим линиям могут быть проведены уже официальные границы.

Как передавало ИА Регнум, 7 января Трамп заявил, что рассчитывает на завершение украинского конфликта в течение шести месяцев. Он также назвал ситуацию вокруг Украины фиаско действующего президента США Джо Байдена.

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что российской стороне не нужны предварительные условия для переговоров с Украиной. В июне 2024 года российский лидер заявлял, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов вхождения в НАТО. Также для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, подчёркивал президент.

Путин также неоднократно заявлял о готовности провести беседу с Трампом и лидерами других государств. По словам представителя Кремля, для этого необходимо лишь обоюдное желание вести диалог.