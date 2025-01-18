Москва, 18 января, 2025, 14:41 — ИА Регнум. Правительство России направило более 6 млрд рублей на выплату пенсий жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщается 18 января на сайте указанного федерального органа исполнительной власти.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Средства уже предусмотрены в федеральном бюджете. С их помощью будут обеспечены выплаты пенсий в I квартале 2025 года, назначенных по региональному законодательству», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Финансирование осуществят за счёт перераспределения средств, зарезервированных в федеральном бюджете.

При этом для выплаты пенсий ДНР получит более 3,2 млрд рублей, ЛНР — свыше 2 млрд рублей, Херсонская и Запорожская области — более 500 млн рублей и почти 369 млн рублей соответственно.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря президент России Владимир Путин подписал подписал закон о включении в пенсионный стаж российских граждан периода работы на Украине с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года. Согласно документу, в Донецкой и Луганской Народных Республиках в трудовой стаж россиян при определении права на страховую пенсию будут включать период с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года, в Запорожской и Херсонской областях — с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2022 года.

19 декабря, во время прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, российский лидер подчеркнул, что вопросы, касающиеся пенсий для жителей регионов Донбасса и Новороссии, должны решаться без излишней бюрократии.

В конце декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в течение года в указанном в регионе планируется урегулировать вопрос подтверждения трудового стажа пенсионерами, которые не могут самостоятельно это сделать, поскольку накопили его при Украине.